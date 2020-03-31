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Это была другая реальность: Виктория Бекхэм показала фотосессию для Vogue, сделанную до пандемии

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Виктория Бекхэм для мексиканского Vogue / Фото: Vogue Mexico, An Le

Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм стала приглашенной звездой мексиканского Vogue, съемку для которого команда делала еще задолго до пандемии коронавируса. Виктория призналась, что сейчас крайне сложно публиковать такие фото в сети.

Апрельский выпуск Vogue Mexico украсила фотография с роскошной Бекхэм. 45-летняя женщина позировала на обложке в сексуальном миниплатье черного цвета, которое удачно подчеркивала ее стройные ноги и откровенное декольте.

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Виктория Бекхэм для мексиканского Vogue / Фото: Vogue Mexico, An Le

"Я сомневалась, публиковать ли эти фото или нет... Эта обложка была снята в то время, которое сейчас кажется другой реальностью. Несколько месяцев назад я весело проводила время с невероятной командой на съемке Vogue Mexico в Нью-Йорке. Надеюсь, наша творческая индустрия продолжит выполнять свою миссию, позволяя ненадолго ускользать от реальности и вдохновляться. Воспоминания об этой съемке наполняют меня радостью, поэтому я решила поделиться снимками", – пояснила Виктория Бекхэм на своей странице в инстаграме.

На других фотографиях, автором которых стал художник под именем An Le, Виктория надела стильные блузки и облегающие платья, а ее образы дополняли украшения и яркий макияж в сине-золотистых оттенках. Проницательный взгляд Бекхэм и ее изящные руки на снимках точно не оставили равнодушными верных поклонников дизайнера.

Виктория Бекхэм для мексиканского Vogue / Фото: Vogue Mexico, An Le

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Мода Vogue Виктория Бекхэм Стиль и мода
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