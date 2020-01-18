24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Это были практически все мои деньги, – Дантес рассказал о первом дорогом подарке для жены

130 Читати новину українською
Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Instagram / @vladimirdantes

Украинский певец и телеведущий откровенно признался, что на первый дорогой подарок для жены потратил 400 долларов. Когда-то для него эта сумма была заоблачной и он решил роскошно отметить одну из годовщин. Владимир Дантес заверил, что сейчас дарит Наде более дорогие подарки чаще, однако ни один из них больше не принес таких эмоций.

Владимир Дантес и солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева вместе в течение девяти лет. Их отношения постоянно проходят испытания на прочность, ведь паре часто приходится отправляться в длительные рабочие поездки. Однако звездные супруги находят в этом свою романтику, утверждая, что для артистов главное ценить уникальные моменты со своим любимым человеком.

Читайте также: Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в купальнике: соблазнительные фото

В интервью для издания PEOPLETALK Владимир признался, что их пара переживала разные материальные времена. Когда-то на подарок для любимой знаменитый мужчина потратил все свои деньги. Тогда сумма в 100 долларов казалась заоблачной. Но он больше никогда не испытывал тех чувств, как во времена безденежья, несмотря на то, что сейчас тратит на подарки значительно большие суммы.

В одну из наших годовщин я снял крутой номер в отеле "Опера" в Киеве за четыреста долларов в сутки. В нем мы провели целый день и, как в фильме "Кудряшка Сью", пошли в Макдоналдс, купили Хэппи Мил и ели в этом дорогом номере. Было круто. Для меня это был самый дорогой тогда подарок – это были практически все мои деньги. Однако сейчас, когда я дарю кроссовки Balenciaga или сумку – это тоже круто, но не те ощущения, когда у тебя совсем нет денег,
– рассказал Дантес.

Артист убежден, что залог их счастливого брака – жизнь вместе. Дантес с собственного примера посоветовал влюбленным как можно скорее съезжаться, ведь только разделяя с человеком совместный быт можно понять его целиком.

Несмотря на более чем четыре года супружеской жизни, пара только задумывается о детях. Владимир отметил, что для своих потомков важно находить время, которого у них сейчас мало.

Есть такой стендапер Сергей Орлов, который однажды сказал: "Я удивлен, как люди пытаются сделать новых людей просто потому, что общество говорит, что нужно делать новых людей". Нужно думать о том, сможешь ли ты обеспечить их вниманием, материальным и всем остальным,
– признался артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Ядерные боеголовки в мире – сколько их есть и в каких странах: инфографика
сегодня
2227
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Надя Дорофеева
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
17 января 19:04 Голодная кутья или Второй Святвечер: что приготовить в канун Крещения – рецепты постных блюд
Олена Булан 8087
17 января 16:06 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 99945
17 января 15:30 Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов за лучший фильм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 86
17 января 13:30 Трендовый маникюр 2020: форма ногтей, их длина, цвет, дизайн
Юлія Девда 5578
16 января 20:38 Какие фильмы получили Оскар за последние 10 лет: полный список
Марта Вересюк 327
Новости
Больше новостей
Залиште відгук