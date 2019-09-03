Это было больно, – Маша Ефросинина вспомнила, как когда-то получила диагноз бесплодие

Популярная телеведущая Маша Ефросинина сейчас воспитывает двоих детей – 15-летнюю Нану и 5-летнего Александра. Однако ранее звезда не была уверена, что станет мамой, ведь врачи поставили ей диагноз бесплодие.

Как медики объяснили Маше Ефросининой, причиной такого диагноза были изнурительные диеты, которые испробовала звезда. В 20 лет она не планировала еще иметь детей, поэтому не так болезненно восприняла информацию о бесплодии. Однако после женитьбы все изменилось, говорится в программе "Жизнь известных людей".

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"В те времена я почувствовала тот диагноз, когда тебе кажется, что, ах, что-то придумаю. Я думаю, что это больше такой трагичный приговор для уже сознательных женщин. Меня тогда спас возраст, честно вам скажу. Я помню, что осознание того, что я не смогу подарить Тимуру ребенка, это было больно", – вспомнила Маша Ефросинина.

Телеведущая не скрывала диагноз от мужа Тимура Хромаева, который поддержал любимую. Уже через две недели Маша Ефросинина узнала, что беременна первенцем, а через 10 лет второй раз стала мамой.

Он не дал мне эту проблему осознать, сразу поддержал и сказал, что все будет хорошо. И мы забеременели за две недели... И 10 лет не беременели с ним. А мы очень темпераментная пара, он у меня, собственно, осетин. Но не было ребенка. Только, когда нам надо было все наладить, начать новую жизнь в этом союзе, Александр (сын супруги, – LifeStyle 24) пришел, не задумываясь. Тоже очень быстро,

– добавила она.

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