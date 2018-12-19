Это было для него очень важно, – с кем Брэд Питт отметил свой день рождения

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Брэд Питт с детьми
Брэд Питт с детьми / www.gettyimages.com

Американский актер Брэд Питт вчера, 18 декабря, отметил свое 55-летие. В отличие от многих знаменитостей, празднующих юбилеи, актер предпочел тихий и семейный отдых в кругу своих детей.

По сообщениям инсайдеров издания People, для Брэда Питта было чрезвычайно важно провести этот день со своими детьми: 15-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 10-летним Вивьен и Нокс. День рождения отца проигнорировал только 17-летний Мэддокс, который в последнее время нет желания идти на контакт со своим отцом.

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Инсайдеры добавляют, что детей привезли в дом Питта в Лос-Анджелесе в понедельник и остались у него ночевать. Некоторые из них отправились домой к Анджелине Джоли на следующее утро, а некоторые остались с отцом до следующего вечера.

Дети остались у Брэда на ночь, и это было очень важно для него, так как это было впервые после того, как они с Анджелиной подписали соглашение об опеке,
– рассказал источник.

Стоит добавить, что посещение к отцу жестко контролируются соглашением об опеке. Дети экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта должны ложиться спать в определенное время и не злоупотреблять телевизором и различными гаджетами. Так будет продолжаться до тех пор, пока терапевты не решат, что в этом больше нет необходимости. Сама же голливудская актриса не была на дне рождении Питта, – женщина провела в компании своего инструктора, который учил ее управлять самолетом.

Напомним, что звездные супруги Анджелины Джоли и Брэда Питта решили расстаться еще в 2016 году. Около двух лет пара решает судебные вопросы, в частности, супруги делят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летний Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 10-летним близнецами Вивьен и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже ранее заявил, что хочет жить с отцом. Недавно звездные экс-супруги наконец подписали "мирное" соглашение, в котором подробно расписаны условия о совместной опеке над детьми.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Брэд Питт Звездные разводы
Источник: Lifestyle
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