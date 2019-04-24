Это было довольно страшно, – Оксана Муха рассказала о самых тяжелых этапах в "Голосе страны-9"

После зрительского голосования 21 апреля организаторы проекта "Голос страны-9" объявили имя победителя. Ею стала талантливая певица Оксана Муха. В эксклюзивном интервью журналистам LifeStyle 24 она рассказала, какой этап шоу ей было сложнее всего преодолеть.

Как призналась Оксана Муха, во время первого выхода на сцену ее переполняло волнение. "Слепые прослушивания" преодолеть было крайне сложно, ведь у артистки было всего 1,5 минуты, чтобы покорить звездных судей. На кастинге львовянка была последней, что еще больше добавило ей переживаний.

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"Ситуация была сложная: когда у тебя впереди целый вечер, мест всего 4 и то, их добавили... Когда уже более половины участников выступили, и были заняты кресла Тины Кароль и Монатика, единственное, о чем я думала: "Господи, лишь бы я вообще спела сегодня". Потому что будет очень больно, если не выйду на сцену... Пришел момент, когда должна была выступать, я понимала, что последняя и осознавала особенность этого времени, ответственность. Было очень трудно собраться с мыслями", – рассказала Оксана Муха.

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Однако не первое выступление было наиболее сложный на "Голосе страны-9", – призналась победительница. Оксана Муха рассказала, что наибольшую конкуренцию она чувствовала на вокальных нокаутах. Тогда вокалистка успешно поборолась за место в желаемых прямых эфирах, однако ее друзья из шоу не прошли дальше, что было для нее очень больно.

Я чувствовала бешеную конкуренцию на нокаутах, это был действительно сложный этап, когда ты стоишь за шаг до желаемых прямых эфиров. Все очень переживали и хотели пройти дальше... Если батлы прошли в расслабленной атмосфере, то уже на нокаутах все поняли, как все выглядит, когда участники покидают проект. Это было довольно страшно. Особенно, когда друзья, с которыми ты хорошо общаешься, в которых ты веришь, покидают шоу

– призналась Оксана Муха.

По словам участницы "Голоса страны", уже прямые эфиры прошли очень быстро. Каждый раз Оксана Муха покоряла зрителей чувственным пением, а претенденты на главный кубок проекта признавались, что она является одной из сильнейших вокалисток. В конце концов талантливая львовянка получила наибольшую поддержку от зрителей и одержала победу на "Голосе страны-9".