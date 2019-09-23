Это было то, что находится в середине меня, – Alina Pash о рэп-перепевке гимна Украины

Украинская звезда Alina Pash объяснила свою позицию относительно исполнения украинского гимна в День Независимости Украины на главной площади Киева. Тогда она создала собственную рэп-врезку композиции, чем вызвала бешеный шквал критики среди украинцев.

Речь идет о Шествии достоинства, постановщиком которого стал известный клипмейкер Алан Бадоев. В грандиозном действе приняли участие военные ВСУ, волонтеры, спортсмены и выдающиеся украинцы, в частности, и Alina Pash.

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Исполнение гимна Украины на Шествии достоинства: видео

Вместе с Тиной Кароль, Мирославом Скориком и Дарьей Красновецкой она спела Гимн Украины, но в авторской манере. Через месяц после события финалистка шестого сезона вокального шоу "X-Фактор" объяснила, почему создала собственную рэп-врезку Гимна Украины.

Это было то, что находится внутри меня, это мой опыт за 26 лет. Я – молодая девушка, почти такая, как и наша Украина, которой 28 лет. Мне захотелось сказать именно так: позитивно, мотивационно, о сильных женщинах, о благородных мужчинах, о новом поколении. Кто не получил этот месседж, видимо, они просто не хотят его получить, а кто хотел – тот получил,

– объяснила Alina Pash.

Вместе с этим артистка добавила, что для выступления на Майдане Независимости 24 августа специально не надела вышиванку, а рубашку с украинскими мотивами, которая была заправлена в джинсы. Ее образ дополняла белая шляпа с платком и ковбойские сапоги.

"Стоя на Крещатике со всеми бойцами, я чувствовала себя бойцом, только с микрофоном. Я хотела чувствовать себя удобно в том, в чем я бы пошла в бой, а я бы пошла туда в рубашке и джинсах", – подчеркнула певица.



Alina Pash на День Независимости Украины / Instagram / @alinapash

Кто такая Alina Pash?Девушка еще с детства увлекалась музыкой и участвовала в различных фестивалях регионального значения. В 2012 году ей удалось пройти кастинг в состав девичьей группы Real O, позже – в "Горячий шоколад". Впоследствии подрабатывала на бэк-вокале группы " С. К. А. Й." и у певицы Ирины Билык. После этого Алина решила уйти с большой сцены и заниматься музыкой в нескольких кавер-группах. В 2015 году Alina Pash решилась принять участие в телешоу "X-Фактор" 6 сезон, где в конечном итоге заняла третье место.