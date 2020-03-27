Это личное дело каждого, – MARUV остро ответила на критику относительно ее поездок в Россию

Украинская певица MARUV в очередной раз отправилась на гастроли в Россию. Однако пересечь границу из-за введения карантина не успела. 26 марта в сети она записала эмоциональное видео, в котором обвинила МИД в бездействии. В ответ MARUV получила шквал критики от украинцев.

Что известно о заявлении MARUV

На днях Кабинет Министров Украины продлил карантин до 24 апреля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса отменили авиарейсы и железнодорожное сообщение с другими странами. В то же время МИД решает вопрос о возвращении украинцев, которые не смогли вернуться в государство к закрытию границ. Среди них оказалась скандальная певица MARUV.

Читайте также: Звезда 90-ых Лери Винн заявил, что Олег Винник скопировал его образ

26 марта она опубликовала эмоциональное видео в инстаграм-сторис. MARUV откровенно оскорбляла работницу консульства и обвинила ее в предвзятом отношении к людям, которые ездят в Россию.

"Я звонила в украинское консульство, чтобы они мне объяснили, как попасть домой. Это наиболее невежливое консульство, которое только может быть. Девушка оператор – психованная идиотка меня выбивает, когда я в очередной раз перезваниваю... Это похоже больше на то, что к гражданам Украины, которые находятся сейчас в России, просто предвзятое отношение. У меня такой же паспорт, как у вас. У меня такие же права, как у вас!"– заявила певица.

Возмущена MARUV рассказала, как не может уехать из России: смотрите видео

Реакция украинцев

Ответ украинцев на такое заявление MARUV был мгновенный. Страницу артистки забросали гневными сообщениями, в которых обзывали и советовали ей не возвращаться в Украину. Обратили внимание и на слова о равных правах.

"Доигралась. Там и оставайся! Ты думаешь тебя кто-то примет после того, как ты туда поехала? Нет... Думаешь, можешь предъявлять какие-то права? Нет, нет, нет. Для таких, как ты, они не действуют. Стыдно за таких, как ты. Играешь в певицу, пусть тебя еще и посадят", – написала одна из комментаторов.

Самые острые комментарии MARUV сама опубликовала в сети (листайте фото).

Как ответила певица хейтерам

В новом сообщении российская гастролерша решила прокомментировать все обиды и заявления людей. Она назвала это хейтерством, шеймингом и буллингом и добавила, что часто становится жертвой таких нападений в сети.

"Почему вы считаете, что ваша позиция – единственно правильная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта?.. Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни. Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это г*вно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у других, кто думает иначе?"– заявила MARUV.

По ее словам, так украинцы демонстрируют своим детям пример агрессии. Кроме этого, MARUV отметила, что одной из причин этого буллинга является нереализованность людей в жизни, потому что "жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовольствие, желая другому человеку беды, показывает, насколько все плохо". Затронула она тему и гастролей в стране-агрессоре.

В какую страну и куда ехать на заработки – это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это можно осуждать – это нормально!

– добавила она.

В конце своего обращения MARUV признала, что некорректно отреагировала на разговор с консульством и признала свою ошибку. Но извиняться за публичную обиду не торопится.

"Я была не права вчера, что так резко высказалась о ситуации с возвращением в Украину. Я поддалась эмоциям, потому что не получила от оператора в украинском консульстве нужную мне информацию. Я поступила не лучше, была такая же грубая и несдержанная, но я учусь контролировать эмоции и умею признавать свои ошибки, к чему призываю и вас", – завершила певица.