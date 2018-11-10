Это лохотрон: Анита Луценко прокомментировала "супер-средства" для похудения

Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко рассказала, что похудать никакие "таблетки" не помогут. По ее словам, надо заботиться о здоровом образе жизни и правильном питании – только так можно улучшить фигуру.

Об этом Анита рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

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По ее словам, если нет правильного полноценного питания и регулярных тренировок, ничего не произойдет с улучшением фигуры.

Если человек ищет способы похудения в таблетках, поясах, кремах, саунах, масажах, чаях, водорослях, жиросжигателях, воде с лимоном, ягодах, голодовках, диетах, то фиг вам! Это просто вера в сказку и нежелание брать ответственность за свое тело и просто работать над собой!

– отметила Луценко.

Фитнес-тренер добавила, что благодаря таким "супер-средствам" эффект может быть, однако мизерный и недолгий.

"Это просто трата времени и денег! Все просто и сложно одновременно! Желаю всем не вестись на лохотрон, если есть охота измениться. Сказки читайте детям, а сами работайте над собой и своим образом жизни! А если нет желания работать, то расслабьтесь и получите полное удовлетворение от периода "да пошло оно все, хочу и ем и ничего не делаю", – отметила Анита.