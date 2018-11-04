Это меня огорчает, – Джамала прокомментировала отсутствие ее имени в номинации "Певица года"

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Джамала прокомментировала отсутствие ее имени в номинации "Певица года"
Джамала прокомментировала отсутствие ее имени в номинации "Певица года" / Instagram / @jamalajaaa

Популярная украинская певица Джамала, которая покорила весь мир своим голосом, так и не попала в номинацию "Певица года"на ежегодной премии M1 Music Awards. 4 Seasons. Знаменитость откровенно рассказала, как она относится к этому.

В комментарии программе "Светская жизнь" Джамала призналась, что расстроена из-за того, что не стала номинантом на престижную премию. По словам артистки, она упорно работает, чтобы создать действительно качественную музыку.

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"Конечно, это меня огорчает. Я ежедневно создаю музыку и, мне кажется, очень много записываю украинских песен, вкладываю в них душу, выпускаю альбомы. Я очень много трачу и денег, и таланта украинцев, чтобы сделать видео, прежде всего, очень качественное. Но так получается, что я, наверное, не попадаю в аудиторию", – отметила Джамала.

Среди новинок артистки – песня и клип "The Great Pretender", в котором она предстала перед поклонниками в новом образе. По словам Джамалы, такой имидж ей очень нравится, но быть блондинкой она не намерена.

Я помню, какой был шквал. Все начали спрашивать: "О, Джамала, ты перекрасилась?"Очень много людей были "за" и "против". Но я брюнетка стопроцентная,
– заверила Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

К слову, 12 октября Джамала презентовала новый альбом "Крылья". Это пятая студийная пластинка певицы. В альбом вошла песня "The Great Pretender", к которой звезда создала эффектное видео в стиле 80-ых. В ролике Джамала предстала зажигательной блондинкой, что потрясло ее фанатов.

Теги: Новости Украины LifeStyle Награды Музыка Джамала
Источник: Lifestyle
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