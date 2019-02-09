Это могло быть отравление, – известный продюсер рассказал неожиданные детали смерти Децла

Пока поклонники оплакивают внезапную смерть известного рэпера Децла, его коллеги предполагают, что это не было случайностью. В частности, продюсер Андрей Разин подозревает, что певца могли отравить.

В ночь со 2 на 3 февраля в российском Ижевске внезапно умер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий). Рэперу стало плохо после концерта: сперва он жаловался на боль в руках, после чего случился сердечный приступ. Медики не смогли спасти артиста, констатировав остановку сердца.

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Такая внезапная смерть шокировала немало поклонников Децла. Предполагали, что 35-летний рэпер мог употреблять препараты, которые стали причиной остановки сердца. Однако экспертиза уже доказала, что в крови певца не было никаких следов запрещенных веществ.

Как сообщает StarHit, друзья Децла не верят в официальную причину его смерти, отмечая, что даже чрезмерные нагрузки не могли вызвать остановку сердца. Артист как раз работал над новой музыкой, поэтому недоброжелатели могли отравить вокалиста. В этом убежден продюсер Андрей Разин, который знал Децла еще с детства.

Когда ему стало плохо, все убежали. Я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление,

– заявил Андрей Разин.

Не верят в официальную причину смерти артиста и его близкие друзья. В частности, Роберт Елизарьев до сих пор оправляется от скорбной новости и уверяет, что рэпер никогда не жаловался на свое здоровье.

"Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной. Его могли устранить. Никогда не думал, что буду навещать его на кладбище", – добавил Роберт Елизарьев.

Что известно о Децле?

Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс." Дебютный альбом исполнителя "Кто ты?"(2000 года) входит в наиболее продаваемые альбомы в России с тиражом более миллиона экземпляров. У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.