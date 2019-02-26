Это насилие над свободой слова: Наталья Могилевская вступилась за MARUV

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Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская стала следующей, кто выразил поддержку MARUV (Анне Корсун), с которой вчера не было подписано соглашение об участии в Евровидении-2019.

Наталья Могилевская возмущена, что MARUV втянули в политические игры и поэтому должна страдать ее карьера, сообщает ТСН.

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Это насилие над свободой слова! Она еще молодая девочка, не обучена жизнью в этих ужасных политических играх, она еще боится идти против системы. Наша система настолько прочная, грубая и продажная, что она нагнет тебя и сломает! Но ее нужно менять, и это сделать легче, когда у тебя такая поддержка, Украина с тобой!
поддержала Могилевская.

Добавим, что свою поддержку MARUV также выразил украинский продюсер и рэпер Потап. В предварительно записанном видеоролике он начитал ряд цитат, в которых осуждает представителей Евровидения в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=3wsIKzfDAeA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1m36WZP8IKC9E01Jlqac7faGAt45_yNTzZNxMKQaCJft20HwjHmk-nkwc

В чем суть скандала с MARUV на Нацотборе на Евровидение-2019?
Украинская певица MARUV часто гастролирует по России и рассказывает об этом журналистам и фанатам в Instagram. Заручившись поддержкой поклонников и эффективным номером в финале Национального отбора Евровидение ей удалось одержать победу. Она получила 11 баллов от судей и зрителей и автоматически выиграла в отборе на телеканале СТБ. Но заключительное слово принадлежало Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая подписывает финальный договор с победителем. 25 февраля стало известно о неподписании контракта, из-за чего в сети и шоу-бизнесе возник нешуточный скандал.

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Теги: Скандал LifeStyle MARUV Евровидение Музыка Новости LifeStyle Евровидение 2019 Наталия Могилевская
Источник: 24 Канал
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