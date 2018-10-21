"Это не очередная пауза": почему разошлись Джиджи Хадид и Зейн Малик

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Джиджи Хадид
Джиджи Хадид / Instagram/ @queenraniagigihadid

Звездная пара снова сообщила о своем расставании. Однако на этот раз 23-летняя модель Джиджи Хадид и 25-летний певец Зейн Малик поставили окончательную точку в своих отношениях.

О расставании звездной пары поклонники заговорили еще в начале декабря, однако лелеяли надежды, что это очередные недоразумения пары. Ведь в их истории любви уже были незначительные перерывы, после которых они снова мирились. Однако, как утверждают их друзья, в этот раз расставание – это окончательная точка, а не просто пауза.

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Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Настоящей причины пара не назвала, однако поклонники подозревают, что Джиджи Хадид и Зейн Малек решили разойтись, чтобы каждый из них мог полностью сконцентрироваться на карьере. А также повременить с серьезными отношениями, ведь отношения – это труд и они нуждаются в максимально прилагаемых усилиях. В своем новогоднем поздравлении Джиджи написала о своих надеждах на грядущий год.

Моя самая большая надежда на 2019 год заключается в том, что мы будем находить в себе силы строить, а не сжигать мосты,
– трогательно прокомментировала модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Стоит напомнить, Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться в 2015 году. В 2016 пара официально заявила о расставании, однако на удивление поклонников довольно быстро решились помириться. В конце 2018 года влюбленные все-таки разошлись.

Теги: Мода LifeStyle Джиджи Хадид
Источник: 24 канал
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