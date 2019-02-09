Это не песня, – Данилко раскритиковал выступление группы ЦеШо на Нацотборе Евровидение-2019

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ЦеШо
ЦеШо / Instagram / @tsesho__

Украинская группа ЦеШо представила на первом Национальном отборе шоу Евровидение-2019 песню Hate ("Ненавидеть"). Публика неоднозначно восприняла выступление артистов, однако один из членов жюри Андрей Данилко заявил, что ЦеШо не подходят для песенного конкурса.

По словам Данилко, он удивлен реакцией публики и выступление группы ЦеШо совсем не подходит под формат Евровидения.

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Однако выступление поддержала победительница Евровидения-2016 Джамала, которая заявила, что артисту главное быть оригинальным и уникальным. Певица пожелала исполнителям, чтобы группу полюбили и услышали в Украине.

"Я почувствовала, что вы пришли с посланиями и понимаете о чем поете", – отметила Джамала.


Группа ЦеШо на Нацотборе Евровидение-2019 / Скриншот

Телеведущий Сергей Притула заявил, что Hate – это единственная композиция, которая имеет конкретный смысл. "На Евровидении любят песни с социальным подтекстом", – добавил Притула.

Нацотбор к Евровидению-2019: выступление группы ЦеШо – смотрите видео

 

 

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Теги: Евровидение 2019 Музыка LifeStyle Евровидение Новости культуры
Источник: 24 канал
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