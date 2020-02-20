24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Это не просто песня, это состояние: солистка The Hardkiss рассказала о новой песни "Косатка"

- Читати новину українською
The Hardkiss во время съемок клипа "Косатка" / Instagram / @the_hardkiss

Знаменитая украинская группа The Hardkiss 19 февраля выпустила новый трек под названием "Косатка". И хоть за день до премьеры солистка группы Юлия Санина анонсировала выход песни, впрочем, новая композиция стала настоящим сюрпризом для фанатов.

В новом сообщении уже 20 февраля Юлия Санина на своей странице в инстаграме объяснила, о чем они поют в этой песне. По ее мнению, это песня о мечтах, которым так и судились только ими остаться.

К теме: The Hardkiss выпустили новый музыкальный трек "Косатка"

Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть мир другими глазами, посмотреть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, а именно – касаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, множество возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Эта песня о мечтах, которым суждено остаться лишь мечтами,
– говорится в сообщении.

Кроме объяснения смысла песни, звезда оставила три фотографии со съемок клипа к песне "Косатка", автором которых стал Андрей Максимом. На фотографиях особенно выделялась солистка группы, ведь для ее экранного образа подобрали длинные белокурые волосы, необычный костюм и аксессуар на голову. Музыканты, в противовес ей, предстали в обыденных нарядах.

The Hardkiss Косатка
Бэкстейдж со съемок клипа "Косатка" группы The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss

The Hardkiss Косатка
Бэкстейдж со съемок клипа "Косатка" группы The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss

The Hardkiss Косатка
Бэкстейдж со съемок клипа "Косатка" группы The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss

Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
сегодня
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle The Hardkiss
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:17 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз
сегодня 11:27 Синди Кроуфорд – 54! Секреты неувядающей красоты супермодели
Юлія Девда
сегодня 10:05 Что посмотреть в кино на этой неделе: "Зов предков" и "Дело Ричарда Джуэлла" среди премьер
Марта Вересюк
19 февраля 16:00 10 фильмов о войне, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк
19 февраля 14:06 Правила жизни выдающегося модельера Карла Лагерфельда: лучшие цитаты о моде, красоте и женщинах
Юлія Турелик
Новости
Больше новостей
Залиште відгук