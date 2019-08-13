Это очень горячо: 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась фигурой в купальнике

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер продолжает праздновать свой день рождения на арендованной яхте Tranquility, цена которой 250 миллионов долларов, в Италии. 10 августа девушке исполнилось 22 года, но роскошный отдых, который демонстрирует основательница Kylie Cosmetics, продолжается.

На своей странице в Instagram 22-летняя Кайли Дженнер опубликовала знойные фото, на которых она позирует на яхте. Добавим, на Tranquility расположены 22 спальни, spa-комната, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, бассейн и даже площадка для вертолета.

Добавим, стоимость аренды яхты на одну неделю составляет 1 100 000 евро (около 31 миллиона гривен).

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На снимках Дженнер позирует в цветном купальнике и парео с цветочным принтом, которое эффектно подчеркнуло пышную грудь и стройную талию знаменитости. Ярким аксессуаром стали массивные очки от Dior, а также едва заметные круглые серьги.

Для отдыха звезда собрала волосы, сделала дневной макияж и маникюр голубого цвета. К слову, редакция LifeStyle 24 описала, какой маникюр этим летом был популярен у членов семейства Кардашян-Дженнер, а также других звезд. Горячие фото собрали более 5 миллионов лайков в сети и множество комплиментов в комментариях.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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