Это очень сложно, – Кейт Миддлтон удивила откровенным рассказом о материнстве

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Кейт Миддлтон рассказала о материнстве
Кейт Миддлтон рассказала о материнстве / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом воспитывает троих детей, всегда выглядит сдержанно и уверенно. Однако, как и у каждой женщины, у нее возникают трудности.

Как сообщает издание People, во вторник, 22 января, Кейт Миддлтон посетила благотворительную организацию Family Action, которая помогает неблагополучным семьям и детям из группы риска. Именно там, во время беседы с опекунами и родителями герцогиня Кембриджская решила поделиться своим опытом.

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Жена принца Уильяма, которая воспитывает 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и 9-месячного Луи, отметила, что материнство всем дается нелегко. Даже при том, что Кейт Миддлтон помогает няня, она все равно сталкивается с множеством трудностей.

Это так тяжело. В первый год жизни малыша вы получаете много поддержки, а потом остаетесь наедине со всеми проблемами. Все проходят через одну и ту же борьбу,
– призналась Кейт.

Все участники мероприятия были в восторге от такой искренности герцогини Кембриджской. После встречи они признались, что с Кейт Миддлтон было очень легко общаться, а во время разговора они совсем не чувствовали, что беседуют с представительницей королевской семьи.

"Когда она вошла в комнату, все почувствовали, что она наш друг. Кейт очень милая, внимательно слушала, а когда некоторых из нас переполняли эмоции, призывала быть смелыми и не бояться рассказывать свою историю. Она проявляла сочувствие. Я волновалась, нужно ли делать реверанс, как обращаться к ней... Но, когда она села рядом, королевский ореол куда-то исчез", – рассказала одна из участниц мероприятия.

Кейт Міддлтон під час зустрічі з представниками
Кейт Миддлтон во время встречи с представителями Family Action / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська
Герцогиня Кембриджская на встрече с британцами / Twitter / @KensingtonRoyal

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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