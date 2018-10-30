Это потрясающе, – Кайли Миноуг откровенно рассказала о новом романе

Австралийская певица Кайли Миноуг, которая в сентябре отпраздновала 50-летие, смело хвастается новыми отношениями. Ее избранником стал креативный директор журнала CG Пол Соломонси.

Новое интервью с артисткой появилось в издании Stellar, передает The Daily Mail. В общении с журналистами Кайли Миноуг призналась, что не надеялась еще раз влюбиться после болезненного разрыва с экс-женихом Джошуа Сассо. Однако сейчас артистка чувствует себя счастливой, что больше не скрывает от СМИ и общественности.

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"Было замечательно встретить его на своем пути. Иметь успех в жизни – это потрясающе. Но еще лучше иметь рядом с собой человека, который может его разделить", – призналась Кайли Миноуг.

Сначала певица скрывала новый роман, боясь навредить отношениям. Однако впоследствии Кайли Миноуг все же решила поделиться своим счастьем с поклонниками. На свой день рождения звезда опубликовала первое совместное фото с Полом Соломонси, что и подтвердило слухи об их романе. В то же время Кайли заявила: личную жизнь в дальнейшем она будет оставлять за кадром.

"Когда для вас имеет большое значение, вы относитесь к этому с особой осторожностью. Сейчас мы узнаем друг друга, открываемся с новых сторон. Но я не хотела бы говорить об этом слишком много. Он просто замечательный, и нам хорошо вместе", – призналась Кайли Миноуг.

Напомним, влюбленную отношения певицы и Пола переросли в роман, о котором все чаще стали писать западные СМИ. В одном из интервью певица рассказывала, что прежняя любовь едва не закончился для нее нервным срывом. Тогда Миноуг уже готовилась к свадьбе с киноактером Джошуа Сассом, который младше нее на 20 лет, но все закончилось разрывом отношений. Она жалела, что не успела родить детей и не верила, что сможет снова в кого-то влюбиться.