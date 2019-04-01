Это приятное безумие, – Ким Кардашян поделилась мыслями о рождении четвертого ребенка

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян готовится в четвертый раз стать мамой. Потомка для звездной четы родит суррогатная мама. Перед пополнением в семье Ким решила поделиться с журналистами своими переживаниями.

Во время одного из выпусков "Семейство Кардашян" звездная мама призналась, что с нетерпением ожидает появления сына, передает The New York Times. И хотя Ким и Канье уже воспитывают 3 детей, она очень волнуется перед предстоящим событием.

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"Я очень волнуюсь, но стараюсь держать себя в руках! Не ожидала, что это случится так скоро!", – эмоционально поделилась Ким.

По словам американки, она прилагает немалые усилия, чтобы подготовить все к появлению на свет ее ребенка. В частности, в имении Ким и Канье уже доделывают детскую комнату, в которой будет расти их будущий сын.

Я отчаянно пытаюсь подготовить детскую перед рождением сына! Это безумие, но такое приятное безумие,

– добавила Ким Кардашян.

Что известно о будущем ребенке Ким Кардашян и Канье Уэста

Еще в начале января 2019 года в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян и рэппер Канье Уэст в четвертый раз станут родителями. Звездная пара решила обратиться за помощью к суррогатной маме. Такую практику они уже имеют, ведь дочь Чикаго тоже рожала не Ким. По словам инсайдеров, это вынужденный шаг, ведь врачи не советуют звезде самостоятельно рожать из-за ее проблем со здоровьем.

После консультации с медиками Ким и Канье сменили агентство в поиске суррогатной мамы, чтобы избежать разглашения информации. Однако чрезмерная осторожность не помогла супругам удержать секрет: новость о четвертом ребенке появилась не в шоу "Семейство Кардашян", как это планировали, а благодаря инсайдерам.

Известно, что роды суррогатной матери запланированы на май 2019 года. Инсайдеры западных СМИ предполагают, что это будет последний ребенок семейства Уэст-Кардашян.