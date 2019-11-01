Это разбивает сердце, – Джордж Мартин прокомментировал закрытие его приквела к "Игре престолов"

Американский писатель, автор культового романа "Песнь льда и пламени", Джордж Мартин с отчаянием прокомментировал новость о закрытии приквела, над которым он работал.

О том, что его сильно расстроило закрытие проекта, который он назвал "Долгая ночь", 71-летний писатель-фантаст написал в своем блоге.

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По его словам, телеканал HBO решил не продолжать работу над сериалом, несмотря на то, что пилотная серия была снята в Северной Ирландии еще весной 2019 года. Однако Джордж Мартин не ищет подводных камней и говорит, что не видит связи со съемками нового приквела, название которого на днях рассекретили создатели сериала.

Я, разумеется, был расстроен новостью, что проект не станет сериалом. Джейн Голдман – потрясающая сценаристка и я с удовольствием поработал с ней. Не знаю, почему HBO решил не заказывать производство сезона, но не думаю, что это как-то связано с "Домом Дракона". Это разбивает сердце: ты работаешь над пилотной серией, растишь ее собственными кровью, потом и слезами – и в итоге все это не приводит ни к чему,

– написал Джордж Мартин.

После этого автор романа "Песнь льда и пламени" поблагодарил команду, которая работала над приквелом вместе с ним, и пожелал успехов в будущей работе. Также он отметил, что не будет сотрудничать с создателями сериала "Дом Дракона", пока не завершит работу над "Ветром зимы", которому сейчас посвящает все свободное время.