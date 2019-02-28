Это самое тупое решение Аласании, – продюсер Александр Ягольник о скандале с Евровидением-2019

Украинский продюсер и композитор Александр Ягольник резко прокомментировал решение отказаться от участия в Евровидении-2019. Он заверил, что это ударит по имиджу Украины и опозорит страну на международном уровне.

О том, что Украина не будет принимать участие в международном конкурсе Евровидение-2019, сообщили на официальном сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины. После этого Руслана Лыжичко, победившая в песенном конкурсе в 2004 году, заявила, что она категорически против этой позиции. Такого же мнения придерживается и украинский продюсер Александр Ягольник, который заявил об этом в блиц-интервью для издания "Апостроф".

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Он назвал решение отказаться от участия в Евровидении-2019 позорным и заверил, что оно катастрофически ударит по имиджу Украины.

Это колоссальный позор на международном уровне, который будут вспоминать наши соседи практически всегда, когда захотят нас потом как-то достать, а все международное сообщество, которое любит Евровидение, будет крутить пальцем у виска. Это самое тупое решение, которое когда-либо принимал Аласания в своей жизни. Оно оскорбляет достоинство украинских музыкантов вообще, и тех людей, которые вкладывают свои талант и душу в то, чтобы украинская песня развивалась и была популярной,

– заявил Александр Ягольник.

Также он добавил, что ему не хватает слов, когда берется комментировать ситуацию на финале Нацотбора Евровидение-2019 с группой YUKO. Ведь они были единственными участниками, которые исполняли украинскую песню, а солистка группы публично заявила о желании отказаться от российского гражданства и получить украинское. Однако почему-то они набрали меньше баллов, чем девушки из Крыма, которые не смогли ответить, чей Крым.