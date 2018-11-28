Это самый благодарный труд в мире, - модель Миранда Керр искренне рассказала о материнстве

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Миранда Керр приняла участие в очаровательной фотосессии для обложки январского номера австралийского журнала Marie Claire. Модель рассказала о счастье материнства, ведь полгода назад во второй раз стала матерью.

Об этом сообщают на сайте издание.

Экс-"ангел" Victoria's Secret примерила несколько стильных образов для фотосъемки, обнажая свои плечи и ноги. Автором снимков стал фэшн-фотограф Нино Муньос.

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Миранда Керр для Marie Claire Australia / Marie Claire Australia

Миранда в откровенном интервью также рассказала, что во время второй беременности ее старший первенец был неготов к появлению братика.

"Примерно через месяц после того, как родился Харт, Флинн сказал мне: "Мама, я немного расстроен". Он сказал: "Я знаю, что это я просил братика, но теперь я чувствую себя немного растерянным из-за того, что не могу проводить с тобой так много времени, как раньше". Я ответила ему: "Я знаю, но, милый, ты знаешь, что это не навсегда", – вспомнила Миранда Керр о заботах ее материнства.



Миранда Керр для Marie Claire Australia / Marie Claire Australia

Несмотря на изменения в фигуре, которые могут не исчезать следующий год после родов или же вовсе остаться в качестве напоминания о беременности, Керр относится к этому спокойно: "Все в порядке! Так, у меня тело женщины, которая рожала, и я нормально отношусь к этому. Это часть процесса!"

Дополнительно Миранда отметила, что не беременна снова, как об этом говорят в некоторых западных СМИ, однако совсем не против родить еще детей.

"Мне нравится быть МАМОЙ, Это самый благодарный труд в мире",

– считает Миранда.



Миранда Керр для Marie Claire Australia / Marie Claire Australia

Напомним, что австралийская супермодель ранее была замужем за актером Орландо Блумом. Их брак длился с 2010 по 2013 год и в 2011 году она родила первого сына Флинна. В 2014 году модель призналась в своей бисексуальности. После двух лет отношений, в 2017 году она официально связала свою жизнь с Евоном Шпигелем – основателем социальной сети Snapchat. В мае этого года она родила от мужа сына Харта.