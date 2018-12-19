Это саундтрек моей обнаженной души, – Злата Огневич презентовала новый студийный альбом

Украинская певица Злата Огневич презентовала особый студийный альбом с названием "ГРАНИ". Звезда не побоялась и проэкспериментировала с музыкой.

По словам Златы Огневич, это своеобразная музыкальная исповедь, которая максимально раскрывает певицу с разных сторон. Кроме этого, в новой пластинке поклонники услышат уже известные хиты – "Танцевать", "Do меня" и "Doloni", а также один из главных треков диска – танцевальный хит "Единый".

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Несмотря на известные треки в пластинку вошли песни "Исповедь" и "Сила", которые добавили свежий музыкальный глоток в репертуар артистки.

"Для меня это не просто студийный альбом, а саундтрек моей обнаженной души. Это смелый вызов самой себе, на что я долго не решалась. Пластинка для тех, кто готов воспринимать новое и необычное, кто готов на эксперименты со своим музыкальным вкусом", – рассказала Злата Огневич.



Злата Огневич "ГРАНИ" / пресс-служба

Стоит отметить, что пластинка уже доступна меломанам на всех музыкальных платформах, а также в YouTube.

Слушайте новый альбом Златы Огневич "ГРАНИ" (аудио):