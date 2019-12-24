Это старость или молодость: Карла Бруни зажгла в свой 52 день рождения

Бывшая первая леди Франции вчера, 23 декабря, отпраздновала свои 52 года. Модель итальянского происхождения на официальной странице в Инстаграме поделилась энергичным видео, выразив благодарность за все поздравления. Карла Бруни показала, что не чувствует себя на 52 и не скоро преодолеет барьер старости.

Жена бывшего президента Франции Николя Саркози отпраздновала свой 52 день рождения. Певица и модель продемонстрировала неувядающую красоту и природную красоту в зажигательном танце.

Читайте также: Бренд Moschino провел показ в нью-йоркском метро: фото и видео

На кадрах она появилась среди непринужденной домашней атмосферы в черной майке и джинсах. Свой позитивный настрой Карла Бруни обосновала эмоциями, которыми зарядилась благодаря тееплым словам фанатов и звездных коллег.

52 года старости или 52 годы молодости? В любом случае именно так я себя чувствую после прочтения всех ваших поздравлений,

– прокомментировала модель.

Модельная карьера Карлы Бруни началась в возрасте 19 лет в сотрудничестве с парижским агентством "City Models". Она быстро получила международное признание и оказалась на обложках модных изданий. Женщина входила в двадцатку наиболее высокооплачиваемых моделей мира в начале 90-х и сотрудничала со знаменитыми модными домами. В возрасте 29 лет знаменитость завершает свою десятилетнюю карьеру модели и полностью отдается музыке.

Судя по страницам Карлы Бруни в социальных сетях, она любит вспоминать свою успешную модельную карьеру, публикуя кадры с самых престижных модных показов.