Это священно, – Кара Делевинь рассказала, почему скрывала роман с Эшли Бенсон

Британская супермодель Кара Делевин стала звездой нового выпуска британского журнала Elle. Кроме откровенной фотосессии звезда рассказала об отношениях со своей возлюбленной Эшли Бенсон, с которой, по слухам СМИ, она недавно сыграла тайную свадьбу.

В интервью для издания 27-летняя британка поделилась деталями своей личной жизни, которую предпочитает держать подальше от фотовспышек и чрезмерной публичности. Кара призналась, что ей действительно хорошо, когда она влюблена. По ее мнению, это невероятно, когда ты можешь быть не один.

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В то же время она объяснила, почему раньше боялась показать прессе свою новую возлюбленную.

Потому что это священно. Многие думают, что я не часто говорю об этом, потому что стесняюсь своей жены или люблю играть в загадочность. Это не так. Просто раньше я никогда не обсуждала на публике личную жизнь,

– отметила модель.

Что известно о романе Кары Делевинь и Эшли Бенсон? Журналисты впервые заговорили об отношениях Кары Делевинь и звезды сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон в начале 2019 года. Однако о романе свидетельствовали многочисленные снимки со свиданий, сделанные папарацци. Сначала знаменитости не комментировали никаких слухов, а в середине июня официально заявили о своих чувствах. Уже 11 июля в СМИ появилась неподтвержденная информация, что пара обручилась, а в начале августа – тайно поженилась в Лас-Вегасе.