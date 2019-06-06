Это твой максимум, выше не прыгнешь: как Оля Цибульская встретила женщину, которая унижала ее

Украинская певица Оля Цибульская рассказала о том, как случайно встретилась с человеком, которая издевалась над ней 10 лет назад. По словам Оли, женщина из прошлого убеждала артистку, что она не достигнет успехов.

Мотивационный рассказ из собственной жизни Оля опубликовала на своей странице в Instagram.

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Я встретила человека, который меня унижал. Через 10 лет. В одном из модных столичных ресторанов за соседним столом жевала свой завтрак женщина, которая гарантировала мне полный провал в карьере. Мы поговорили. Она признала свою ошибку 10 летней давности и добавила: "Но это твой максимум. Выше не прыгнешь. Не хватит сил и таланта",

– вспомнила слова Цибульская.

После такой встречи в ресторане Цибульская поехала на студию дублировать украинскую версию фильма "За мечтой". Звезда смогла убедить отдать ей роль "стервозной женщины, которая думает, что может влиять на чью-то мечту", чтобы оживить образ ее давней знакомой на экранах.

"Мы подписали контракт на озвучку другой героини, но эта встреча утром... Я убедила создателей фильма отдать мне роль продюсера. Грозной, стервозной, сухой женщины, которая думает, что может влиять на чью-то мечту. Хочу хотя бы в кадре обуть ее туфли и понять откуда берется черное небо. Сегодня я героиня Ребекки Холл. Премьера 20 июня во всех кинотеатрах Украины. Хочу чтобы вы посмотрели.️ И моя давняя знакомая тоже", – добавила Оля.

Знаменитость добавила, что женщина из прошлого сделала ее сильнее.

"А я хочу ее оживить. Потому что ты жив, пока ты чувствуешь.️️️ А кто тебя сделал сильнее?"– написала артистка.