Это ужас, – принц Уильям смешно рассказал о заплетании дочери

Герцоги Кембриджские в который раз привлекли внимание журналистов к своей семье. Во время публичного мероприятия принц Уильям ответил на вопросы британцев, рассказав об ужасном опыте в заплетании дочери.

Как сообщает People, произошло это во время посещения города Блэкпул. Туда герцог Кембриджский прибыл со своей очаровательной женой Кейт Миддлтон. По традиции, перед официальной частью поездки королевская пара подошла к ошеломленной собравшейся толпе возле знаменитой башни Blackpool Tower.

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Во время общения с британцами принц Уильям, как многодетный отец, решил рассказать о своей неудаче. Внук Ее Величества признался, что раз попытался заплести своей 3-летней дочери Шарлотте хвостик, однако его попытки обернулись фиаско.

Никогда не пытайтесь завязывать хвостик! Это просто ужас,

– с юмором посоветовал принц Уильям.

На такой комментарий сразу же отреагировала Кейт Миддлтон, которая не сдерживала свой смех. Герцогиня Кембриджская спросила у своего мужа, пробовал ли он хоть раз плести косичку. Курьезный ответ принца Уильяма не задержался.

"Теперь я могу завязать хвостик, на этом все. Я не имею достаточно волос, чтобы практиковаться", – с улыбкой добавил принц.



Принц Уильям пошутил во время официального мероприятия / Twitter / @KensingtonRoyal

Согласно кадрам, которые опубликовали представители Кенсингтонского дворца, сотни британцев пришли на встречу с герцогами Кембриджскими. Ролик ошеломил сеть.