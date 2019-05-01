Это в стиле "Игры престолов", – Кит Харингтон о финальной битве за Винтерфелл (спойлер)

Популярный сериал "Игра престолов" стремительно завоевал внимание киноманов, а каждая серия заключительного 8 сезона вызывает фурор в сети. На днях представители HBO опубликовали 3 эпизод, который охотно прокомментировал голливудский Джон Сноу – актер Кит Харингтон.

За считанные дни 3 серия "Игры престолов" получила едва ли не самую большую популярность в сети. Все потому, что именно в этом эпизоде разворачиваются события, которые на протяжении нескольких сезонов зрители ожидали – финальная битва за Винтерфелл. Как сообщает Entertaiment Weekly, не только захватывающие спецэффекты привлекли немалое внимание киноманов, но и неожиданный финал.

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Издание взяло эксклюзивный комментарий у актера Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу в "Игре престолов". Горячий красавец признался, что был поражен решением сценаристов, отдавших Арье Старк главный эпизод в битве.

Я был поражен смертью Короля Ночи от рук Арьи, поскольку считал, что он умрет благодаря мне,

– рассказал Кит Харингтон.

Немало поклонников саги тоже были поражены таким поворотом сюжета. Поэтому Кит Харингтон предположил, почему именно Арья, которую сыграла Мэйси Уильямс, одолела Короля Ночи.

"Мне понравился этот шаг. Это придает тренировкам Арьи Старк конечную цель. Зрители, конечно, будут расстроены таким решением, учитывая, как долго Джон охотился на Короля Ночи, и все ждали эпической битвы. Но это в стиле "Игры престолов". Кроме того, есть что-то в том, что это сделал не тот человек, от которого все этого ждали. Именно здесь юная леди показала мужчинам, как надо делать дело", – добавил Кит Харингтон.



"Игра престолов": Арья Старк / Getty Images

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Так, шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов. Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.