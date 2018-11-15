"Это всегда было моим призванием": Наталья Могилевская осваивает новую профессию
Талантливая украинская певица Наталья Могилевская призналась, что решила получить новое образование в сфере педагогики.
Об этом Могилевская написала на своей странице в Instagram.
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По словам Натальи, это станет ее вкладом в историю развития страны.
Я учусь учить детей. Педагогика, психология детей всех возрастов, даже нейроуправление в моих планах. Часть своих сил и энергии в будущем я планирую посвятить детям. Это всегда было моим призванием. Наконец я решила поднять свои знания на профессиональный уровень, с полным усердием, присущим мне когда я отдаюсь новому делу,
– рассказала певица.
Поклонники артистки искренне отреагировали на желание Могилевской и похвалили ее.
"Наталья, вы молодец. Готова доверить Вам, как учителю, свою дочь", "Молодец, главное в политику не лезть", "Успехов! У Вас все получится", "Восхищаюсь Вашим трудолюбием и простотой!", – пишут пользователи в сети.