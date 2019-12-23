Это вызывает у меня тошноту, – Леонардо Ди Каприо про жалобы коллег на "тяжелую" работу в кино

Леонардо Ди Каприо является одним из самых популярных, самых высокооплачиваемых и самых трудолюбивых актеров Голливуда. Об этом отлично может свидетельствовать его многолетний труд и недавно полученный "Оскар". Поэтому он решил прокомментировать жалобы коллег на тяжелую, по их словам, работу в киноиндустрии.

Ни для кого не секрет, что каждая работа – сложная, однако все мы знаем выражение "найди себе работу по душе и тебе не придется работать ни одного дня в жизни". Кажется, Леонардо Ди Каприо живет как раз по такому принципу. Ведь количество его работ в кино сложно перечислить без интернет-справки, а он считает свою работу самой легкой среди всех других.

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В своем интервью для Deadline голливудский актер резко прокомментировал жалобы, которые часто слышит от своих коллег. Ди Каприо заявил, что категорически не согласен с теми актерами, которые считают, что съемки в фильмах – тяжелая работа.

Меня тошнит, когда я слышу, как люди говорят про трудности работы в киноиндустрии. Это вызывает у меня тошноту, потому что нам ах***но повезло заниматься этим делом,

– заявил звезда голливудского кино.

Также Леонардо Ди Каприо подчеркнул, что и в его жизни случаются моменты, когда съемочный процесс высасывает все силы, но он считает, что полученный результат этого стоит.

Напомним, одним из последних проектов с участием Ди Каприо стал фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". За роль в фильме он получил награду "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

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