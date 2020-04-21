Это же невозможно! – Владимир Остапчук рассказал, как проводит время с детьми на карантине

Популярный телеведущий Владимир Остапчук наделал немало шума вокруг своего развода. Однако, как утверждает шоумен, после разрыва отношений с Еленой Войченко он проводит больше времени с детьми – Эмилией и Эваном.

Как он признался в комментарии Viva, это дается нелегко, ведь во время самоизоляции дети становятся еще более активными в поисках новых игр. Поэтому Владимир Остапчук пошутил, что родители скоро сами изобретут вакцину против коронавируса, чтобы отдать детей в садик или школу. В то же время шоумен понимает, насколько сложно приходится его бывшей жене Елене Войченко.

Интересно: Владимир Остапчук и его вероятная любовница похвастались одинаковыми куличами

"Мне кажется, если еще месяц не найдут вакцину от вируса, то ее изобретут загнанные дома родители. Это же невозможно! Елене, с которой живут наши сорванцы, нужно памятник поставить за то, как она с ними справляется. У меня сейчас тоже больше времени, и я стараюсь быть с малышами чаще, но даже мои приходы заканчиваются плачевно: папе попадают в зубы мячом, прыгают на него с дивана или красят ногти. И это мы пытались почитать книгу", – отметил Владимир Остапчук.

Кроме этого, Владимир Остапчук поделился лайфхаками, чем можно занять детей на карантине. Советы он составил, основываясь на играх, которые предлагал своим детям.

Чем заняться с детьми на карантине: совет Владимира Остапчука

Написать и разрисовать книгу. Так, у Эмилии получилось сделать "Книгу шпионов". Перевоплощение в героев любимых мультфильмов. Владимир Остапчук решил не скрывать, что с дочкой переодевается в принцессу Селесту из Little Pony. Использовать раскраски, магические онлайн-шоу, игры на телефоне по типу "правда или действие". Предложите детям челлендж "Командуй мной". Стоит иногда давать возможность ребенку побыть взрослым и несколько минут диктовать свои правила прогулок, уборки, выбора гардероба и тому подобное. Готовьте еду со своими детьми. Можно играть в шпионов с секретным кодом и супертелефоном. По словам Владимира Остапчука, он с дочкой следит за двухлетним Эваном, расставляет жучки в ванной и якобы звонит в штаб.

Что известно о разводе Владимира Остапчука?Впервые о разрыве отношений ведущего Владимира Остапчука и его жены Елены Войченко заговорили в октябре 2019 года. Сначала все отечественные СМИ распространили слухи о грядущем разводе, а потом его подтвердила и сама пара.



Елена дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах мужа, после чего между бывшими возлюбленными начались постоянные конфликты, которые активно описывала пресса. Шоумен даже угрожал бывшей жене. Войченко также отметила, что Остапчук не хочет брать на себя никаких официальных обязательств по содержанию детей.



В то же время в сети нашли вероятную избранницу ведущего. Ею оказалась 33-летняя нотариус Кристина Горняк.