Netflix поразил поклонников первым трейлером боевика "Эвакуация": видео с Крисом Хемсвортом

Пандемия коронавируса не повлияла на премьерную дату боевика "Эвакуация" (Extraction). Кинокомпания Netflix планирует показать новинку кино уже 24 апреля 2020 года на стриминговом сервисе.

По сюжету, наемник получает одну из самых опасных задач в своей карьере. Ему нужно освободить из плена сына преступника, который находится в международном розыске. И он это успешно делает. Однако как теперь выбраться обоим из Бангладеша, когда на подростка и спецагента охотятся двое местных наркобаронов, обладающие немалыми ресурсами.

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Постановщиком фильма "Эвакуация" выступил актер и каскадер Сэм Харгрейв. Это будет его первой работой в режиссерском кресле. Но, пожалуй, именно опыт Харгрейва на съемочной площадке повлиял на качество боевика: даже в первом трейлере зрители могут увидеть зрелищные трюки и кадры, от которых захватывает дух.

Главные роли в киноленте сыграли Крис Хемсворт, Дэвид Харбор и Голшифт Фарахани. Премьера фильма "Эвакуация" состоится на Netflix 24 апреля.

Смотрите официальный трейлер фильма "Эвакуация": видео