В сериале "Секс и город" – американское совершеннолетие: как изменились героини за 21 год

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"Секс в большом городе"
"Секс в большом городе" / Фото из открытых источников

Одна из самых известных американских кинолент "Секс в большом городе", которая стала культовой для нескольких поколений, сегодня, 6 июня, празднует свое 21-летие.

Именно в этот день 21 год назад на телеканале HBO вышел первый эпизод телесериала "Секс в большом городе". Главные героини киноленты – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Ким Кэттролл и Кристин Дэвис, за 21 год смогли получить не только мировую известность, но и любовь миллионов поклонников по всему миру.

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Секс в большом городе
Сериалу "Секс в большом городе" – 21 год!

Кто-то открыл свой бизнес, кто-то ушел в политику, – но все они навсегда вошли в историю кинематографа. И пока мы ожидаем продолжение знаменитой истории о "завоевательницах" Манхэттена, предлагаем показать, как изменились киноактрисы через 21 лет после премьеры сериала.

Сара Джессика Паркер

В сериале – журналистка Кэрри Брэдшоу, которая живет на Манхэттене и ждет своего любимого "на белом коне".

Сегодня она успешная бизнес-вумен, жена актера Мэттью Бродерика и мать подрастающего сына. Она успешно развивает обувной бренд SJP, сотрудничает с модными брендами и снимается для обложек глянца.

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Синтия Никсон

В киноленте актриса играет роль рыжеволосой феминистки Миранды Хоббс, которая работает юристом и пытается наладить отношения с мужчинами.

Сегодня же Синтия занимается политической карьерой и даже заявила о намерениях стать губернатором Нью-Йорка, но действующий губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо опередил ее с большим отрывом. Женщина сыграла во многих фильмах и получила несколько профессиональных наград.

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Ким Кэттролл

Настоящая сердцеедка Саманта, которая покорила сердце не одного мужчины, на протяжении всего сериала никак не может найти постоянного партнера, однако ей действительно нравилось сводить с ума красивых и богатых мужчин.

Сегодня 62-летняя актриса не любит вспоминать съемки сериала, поскольку имеет не слишком теплые отношения с Сарой Джессикой Паркер. Из-за плодотворной работы в сериале, Ким так и не смогла нормировать личную жизнь, из-за чего редко появляется на публике.

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Кристин Дэвис

Вдохновленная и любящая Шарлотта Йорк, которая всегда на первое место ставила семейные ценности, не менее других "запала в душу" зрителям "Секса в большом городе".

Сегодня же Кристин, как и в сериале, все внимание сосредоточила на воспитании детей.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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