Юлия Санина и Меловин устроят онлайн-концерты в инстаграме

Украинские исполнители Юлия Санина и Меловин в сложное для всех время карантина решили поддержать своих поклонников. Звезды сообщили, что проведут онлайн-концерты, которые сможет услышать каждый желающий.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и эпатажный певец Меловин пытаются украсить серые будни карантина и будут проводить концерты в прямом эфире. Об этом артисты сообщили на своих страницах в инстаграме. Послушать любимых исполнителей сможет каждый желающий, а также есть возможность предложить кумиру песню, которая должна была бы прозвучать на онлайн-выступлении.

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Звезды украинского шоу-бизнеса всеми силами пытаются разогнать панику, которая есть вокруг темы о коронавирусе, и подарить людям радость. Юлия Санина заявила, что в такое сложное время будет делать то, что умеет лучше всего. Сегодня, 17 марта, в 20:00 она исполнит известные песни в прямом эфире в инстаграме.

Я музыкант. В такое странное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна – петь для вас,

– написала знаменитость.

Также она пригласила своих коллег – Тину Кароль и Джамалу присоединиться к флешмобу и отвлечь людей от тяжелых мыслей.

К такой инициативе также присоединился Меловин. Певец порадует поклонников любимыми треками уже завтра. Артист передал эстафету группам KAZKA и MARUV.

Отметим, ранее о подобных выступлениях сообщила Светлана Тарабарова. Она объявила, что будет устраивать онлайн-квартирники каждый четверг.