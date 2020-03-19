Юлия Санина исполнила стихотворение Лины Костенко в день рождения поэтессы: видео

Сегодня, 19 марта, свой 90-ый день рождения празднует одна из самых известных украинских писательниц современности. Так, солистка группы The Hardkiss, которая является поклонницей творчества Лины Костенко, записала видео, зачитав любимый стих.

Недавно Юлия Санина рассекретила свои литературные вкусы, признавшись, что любит читать не только мировые бестселлеры, но и современную украинскую классику. В ее библиотеке нашлось место для сборника стихов Лины Костенко, которую певица внесла в топ любимых книг.

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В день, когда выдающаяся поэтесса празднует 90 годовщину со дня рождения, солистка The Hardkiss подготовила для именинницы и поклонников литературы особый сюрприз. На личной странице в инстаграме она опубликовала видео, на котором исполнила стихотворение "Где, говорят, есть гора...".

Кроме того, артистка призналась, что эта поэзия созвучна с новым треком группы "Гора", который слушатели смогут услышать уже в скором времени.

С Днем Рождения, Лина Васильевна! Мое вдохновение. Когда в школе или университете давали выучить стих на выбор, я всегда выбирала стихи Лины Костенко, в них глубина и суть, и всегда актуальность,

– призналась Юлия Санина.

Стоит отметить, что накануне государственные деятели, политики, художники, актеры и ученые снялись в видеоролике-посвящении к 90-летию Лины Костенко. Герои видео читают один из самых известных стихов украинской поэтессы-шестидесятницы "Песенка с вариациями".