Юлия Санина из группы The Hardkiss призналась, о чем всегда напоминает своему мужу

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Юлия Санина и Вал Бебко
Юлия Санина и Вал Бебко / Instagram / @the_hardkiss

Украинская исполнительница и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина уже 10 лет находится в отношениях и 8 лет в браке с гитаристом коллектива – Валерием Бебко. Несмотря на то, что практически все свое свободное и рабочее время они проводят вместе, напоминать о некоторых вещах певице все же приходится.

Речь идет о семейных датах, к которым Валерий часто забывает подготовиться. Именно поэтому Юлия Санина за неделю до особого события напоминает Бебко дату, чтобы в этот день не остаться без подарка. Об этом звезда рассказала в интервью шоу "Слава+" на "Люкс ФМ".

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Юлия пошутила, что до появления Валерия, ее личную жизнь испортил Disney, ведь она верила и ждала своего принца.

Я очень романтичная особа была, наверное еще что-то осталось, какие-то отголоски. Но Вал самый неромантичный человек, которого можно себе только представить. Все праздники в нашей семье, кроме детских – это стресс... Накануне Нового года Вал ходит белый со словами: "Боже, что тебе подарить, боже, это же надо что-то выбрать",
– поделилась семейными реалиями жизни Санина.

Она добавила, что сама очень любит делать подарки и сюрпризы, но у Валерия просит, чтобы он хотя бы не забыл купить ей цветы. Эти и другие детали разговора с Юлией Саниной слушайте в новом выпуске "Слава+" в ютубе.

Смотрите новый выпуск "Слава+" с Юлией Саниной из The Hardkiss:

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle The Hardkiss
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