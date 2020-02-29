Юлия Санина показала свою книжную полку: какие книги советует звезда

Популярным представителям украинского шоу-бизнеса удается находить время для литературы. К числу звездных книголюбов присоединилась и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая посоветовала поклонникам пять увлекательных кнмжок.

На личной странице в инстаграме знаменитая певица поделилась любимыми произведениями, которые она прочитала недавно. Среди них нашлось место как романам о женской свободе, мировым бестселлерам, так и поэзии Лины Костенко.

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Элизабет Гилберт "Город девушек"

Это интригующий роман о женской сексуальности и свободе, о смелости быть собой и жить так, как тебе хочется. А еще – история очень необычной любви, на которую наложила свою тень война, и настоящей дружбы, которую нелегко найти, понять и оценить, особенно в таком непростом и меняющемся городе, как Нью-Йорк.

В центре сюжета 19-летняя Вивиан Моррис, которая после отчисления из престижного колледжа попадает в театр в Манхэттене. Среди богемного сообщества она поддается соблазну алкоголя и отношений. Эти события дали старт ее многочисленным жизненным испытаниям: "Обожаю книги и фильмы об Америке 40-50 годов. А здесь еще и много юмора, драмы, интересных мыслей и стоящих диалогов".

Дерек Томпсон "Хитмейкеры"

Книга о самом желанном и самом дефицитном ресурсе XXI века – человеческом внимании. Дерек Томпсон исследует самые популярные феномены нашей эпохи – от рок-хитов до Дональда Трампа, от французских импрессионистов до голливудских блокбастеров. "Хитмейкеры" помогают понять механизмы, благодаря которым бизнесы, политики, кинофильмы и поп звезды, завоевывают любовь миллионов.

Ни одна книга не научит вас создавать хиты. Но здесь доступно и на ярких примерах показано, почему искусство становится популярным, что такое "Звездные войны", почему нас "мурашит" от музыки и много интересного,

– прокомментировала Юлия Санина.



Книги, которые советует прочитать Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss

Ирэна Карпа "Хорошие новости из Аральского моря"

К написанию романа Ирэну вдохновил переезд в Париж несколько лет назад. В основе сюжета – приключения четырех героинь, которых объединяет украинское происхождение и секреты из прошлого, а также желание освободиться от них и начать новую жизнь. Роман описывает реальные истории реальных женщин. В книге есть все: фэшн, секс, стиль жизни, предательство, побег, поиск себя, убийство, интрига и вкус вина. Со временем все жизненные судьбы героинь переплетаются и рисуют общую картину.

Лина Костенко "Украинская Поэтическая Антология"

В сборник Лины Костенко вошли самые известные ее стихи из разных периодов творчества – от ранней поэзии до сегодня, а также отрывки из романов и поэм.

Брет Истон Эллис "Гламорама"

Действие романа происходит в середине 1990-х годов в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Виктор Вард – главный герой романа. Он живет под лозунгом: "Чем лучше выглядишь, тем больше видишь". Он поклоняется массовой культуре, мыслит брендами и разговаривает цитатами из песен. Его персонаж болен шизофренией. Виктор занят подготовкой к открытию нового ночного клуба на Манхэттене, а его девушка Хлое – супермодель, которая проходит курс лечения от наркозависимости.