Юлия Санина рассказала о съемках клипа с Тиной Кароль

Популярная украинская исполнительница, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина недавно спела в дуэте с народной артисткой Украины Тиной Кароль. Теперь певица рассказала, как проходили съемки откровенных сцен клипа.

Юлия Санина и Тина Кароль презентовали песню "Вільна", которая стала саундтреком к украинской ленте "Віддана". Такая творческая коллаборация пришлась по душе поклонникам артисток и стала еще одним интересным и необычным дуэтом в отечественном шоу-бизнесе. Юлия поделилась подробностями со съемок клипа и рассказала о реакции мужа Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

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Клип народных любимец получился очень нежным и одновременно страстным. Однако, Юлия отметила, что такие чувства бушевали не во время всего съемочного процесса, а начались за час до того, как должна была закончиться съемка.

Мы изначально не вели себя так откровенно. Это началось где-то за час до конца съемок. Там раз ручку положила, два... А потом так понравилось! Все, кто стояли за кадром, кричали: "Давай, класс, давай больше!". Весь менеджмент, в том числе и мой муж Вал, им понравилось. Думаю, они завелись больше, чем мы,

- рассказала Санина.

Тина Кароль и Юлия Санина - Вільна: смотреть видео онлайн

Юлия Санина в программе "Светская жизнь" смотрите видео онлайн