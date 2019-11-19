Юлия Синкевич выиграла конкурс на должность главы Госкино: что о ней известно

В октябре правительство открыло конкурс на вакантную должность главы Государственного агентства по вопросам кино. И именно Кабмин должен утвердить человека, который сядет в кресло руководителя главного кинематографического ведомства страны.

Претендентов на этот пост было более 10. Для них было приготовлены три экзамена, далее – собеседование. Собственно, до него смогли пройти только пять претендентов, однако остался только один. Кто он и может ли Кабмин его утвердить – читайте дальше.

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На старте конкурсного марафона на должность главы Госкино было 13 желающих. После тестов в финал дошла только Юлия Синькевич. Однако, пока она одержала победу лишь в конкурсе. Дальше – собеседования. В частности, и с министром культуры Владимиром Бородянским.



Юлия Синкевич

"Я действительно верю, что опыт, который есть на данный момент – это и Одесский кинофестиваль, и компания "Артхаус Трафик", и какие-то мои продюсерские проекты – позволит мне осуществить определенные шаги", – прокомментировала победительница конкурса.

Что известно о Синькевич?

Киевлянка является генеральным продюсером Одесского Международного Кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, членом Национального союза кинематографистов Украины (с 2018), а также членом Украинской оскаровского комитета (с 2019). Также Юлия Синькевич выступила со-продюсером фильма "Родные" (2016 года).

На посту главы Госкино Синькевич хотела бы разработать бренд украинского кино и провести финансовый аудит.

Видимо, будут решения, которые понравятся не всем. Существует много проектов, которые фактически даже вышли в прокат, но считаются незавершенными. Это то, с чем надо разобраться. Их нужно завершить. Возможно, даже судебными исками,

– подчеркнула она.

В 2019 году Госкино из бюджета страны получило 500 миллионов гривен, в следующем выделят 750 миллионов. Но киносообщество не всегда понимает решение ведомства выделять кругленькие суммы на тот или иной фильм и часто недовольно ими.

Однако бывший глава Филипп Ильенко отметил, что глава Госкино имеет очень широкий спектр полномочий: не только финансирование отрасли, но и регулирование.

Когда я руководил, мы фактически очистили украинский эфир от российских пропагандистских сериалов. Было запрещено примерно 800 названий фильмов и сериалов,

– рассказал Ильенко.

Напомним – не обошлось и без скандалов. Среди претендентов на должность был и Алексей Кирющенко, режиссер сериала "Слуга народа", который до недавнего времени жил и работал в Москве и имел гражданство России.



Алексей Кирющенко

Кроме этого, задекларировал и российские активы: 600 тысяч рублей в банке в Москве и земельный участок. А еще снимался в знаменитых "Сватах". С конкурса вылетел после первого экзамена – по английскому.

Что известно о скандале с сериалом "Сваты"?

В ноябре 2018 году СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру и звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову. А все из-за громких антиукраинских публичных заявлений артиста, в которых, в частности, речь шла о поддержке аннексии Крыма.



Минкультуры внесло Добронравова в "черный список" лиц, создающих угрозу национальной безопасности. А "Сваты" официально запретили транслировать в Украине.



10 января 2019 года телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт. А уже в марте запрет на показ отменили, а российскому актеру разрешили въезд в Украину.

От нового главы в украинской киноакадемии ожидают продолжения развития отрасли. В частности, как объяснила ее исполнительный директор Анна Мачух, реформирование системы образования: чтобы было больше кадров, которые могут работать с украинским и международным контентом.

Развитие сети кинотеатров – для того, чтобы создавать свой внутренний рынок. И, конечно, вывод Украины, как надежного партнера в работе с международными организациями и компаниями,

– добавила Мачух.

Однако, последнее слово – за министром культуры Владимиром Бородянским. Украинцы узнают, устроит ли его кандидатура Юлии Синькевич, до конца 2019 года.