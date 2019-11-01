Юморист Роман Грищук стал папой: фото из роддома

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Супруги Романа Грищук и Анны Гресь
Супруги Романа Грищук и Анны Гресь / Instagram /@anya_gres

Жена звезды шоу "Мамахохотала" Анна Гресь родила сына. О беременности пара объявила еще летом.

Отношения пары длятся около 11 лет еще со студенческих времен. Супругами Роман Грищук и Анна Гресь стали четыре года назад. Они сыграли свадьбу в восточном стиле в самом большом частном парке в Азии. Молодожены придерживались всех тайских канонов.

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Свадьбу для них подготовили в рамках телепроетку "Жанна женит". Причиной этого нестандартного решения стало то, что Аня много лет является ведущей свадеб в Украине, поэтому хотела найти альтернативу уже заученным сценариям и традициям.


Свадьба пары в тайском стиле/ Instagram /@grishchuk

О беременности Анны Гресь и поле будущего ребенка супругам было известно достаточно давно. О том, что ждут мальчика, пара объявила еще во время одного из выпусков шоу "Мамахохотала". Однако вариантами имени для сына Роман и Анна не делятся сих пор. Они сразу объявили, что рожать будут в Украине.

Роман Грищук опубликовал счастливое фото в своем Инстаграме просто из палаты роддома. На фотографии улыбающиеся родители рядом со своим новорожденным малышом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:19, 30 жовтня, 2019

Допис, поширений Грищук Рома (@grishchuk)

К многочисленным поздравлениям фанатов звездной четы присоединилась и Маша Ефросинина: "Поздравляю вас, мои дорогие! Ура!". Телеведущий Тимур Мирошниченко тоже поздравил пару с пополнением в семье.

Как дела? Родила,
– локонично написала сама Анна в посте в Инстаграме.

Что известно о Романе Грищуке?
Это руководитель студии "Мамахохотала", телеведущий, актер. Входит в проект журнала "Forbes" о 30 украинцах, которые достигли успеха до того, как им исполнилось 30 лет. Начинал творческий путь в команде КВН, "Сборной КПИ". Будучи студентом, имел опыт работы со студией "Квартал 95". Народный депутат Украины IX созыва.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные дети
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