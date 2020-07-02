Популярный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов обожает управлять водным транспортом. Ему чрезвычайно нравятся водные прогулки. Артист поделился с поклонниками впечатляющим видео, на котором был в роли капитана.

Странный ролик появился на личной странице Горбунова в Инстаграме. Он не часто делает публикации, предпочитает делиться с поклонниками самыми яркими моментами из жизни.

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Юрий вместе с женой Катериной Осадчей и сыном Иваном на карантине устраивают водные прогулки по Днепру. Во время последнего путешествия по невероятной реке телеведущий решил сам управлять яхтой. Положительные эмоции переполняли актера, ведь такие активности является его хобби и он с радостью посвящает свободные минуты плаванию.

Вместо штурвала – румпель. Ты управляешь яхтой, на борту еще 4 человека и полные паруса! Невероятные ощущения свободы и ответственности!

– написал в публикации Горбунов.

Отметим, ранее Юрий и Катя неоднократно показывали поклонникам моменты с выходных, которые проводили на воде. Поскольку отдых в общественных местах является опасным из-за пандемии коронавируса, то звездные супруги вместе с сыном устраивают путешествия по Киевщине. В частности, не остается без внимания знаменитая река Днепр, где после насыщенной рабочей недели можно насладиться временем, проведенным наедине с природой.

