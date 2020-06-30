Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов на карантине много времени проводит с маленьким сыном Иваном. На днях он решил попрыгать с малышом на батуте.

Забавное фото звездный папаша распространил на личной странице в инстаграме. Он показал развлечения с сыночком, которые обеспечивают хорошее настроение на весь день.

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Юрий Горбунов с сыном

Вероятно, Юрий и Иван попрыгали на батуте, который установили на территории своего загородного дома. На фоне видим много деревьев, поэтому семья хорошо провела время на свежем воздухе.

Для таких активностей Юрий выбрал темные спортивные штаны, серую кофту и белую футболку. Он прыгает босиком. Ивасик одет очень стильно. Его видим в серых джинсах и рубашке в клеточку.

Горбунов отметил на фото свою жену – Екатерину Осадчую, которая стала автором фотографии. Звездные супруги хотя и обнародуют кадры с сыном, однако до сих пор не показали лицо малыша.

"Кто кого перепрыгает?", – в шутку подписал снимок Юрий.



Юрий Горбунов прыгает с сыном на батуте / Instagram / @gorbunovyuriy