Украинский юморист и актер Юрий Ткач опубликовал в сети яркое семейное фото, которое умилило его поклонников. Фоловери выражают свое восхищение в комментариях и отмечают, что Юрий, жена Виктория и маленькая дочка Елизавета является чрезвычайно хорошей семьей.

Ткач является активным пользователем Инстаграма. На его аккаунт подписано более полутора миллионов пользователей этой социальной сети. Звездой блога является его доченька Лиза, которая часто появляется на фотографиях или роликах вместе с папой. Однако мужчина не скрывает и своей возлюбленной Виктории. Он неоднократно делился с поклонниками совместными кадрами.

Читайте также Танец под дождем: видео Юрия Ткача с женой покорило звездных коллег

Семейное фото Юрия Ткача

Юрий известный, как звезда проекта "Квартал 95" и судья телевизионного шоу "Лига смеха". Его шутками увлекается вся страна. Комик умеет поднять настроение и регулярно делает это не только на сцене, но и публикуя различные фото и видео в инстаграм-профиле.

Несколько часов назад Ткач поделился теплой фотографией. Вместе с женой и дочерью он позировал на фоне яркого граффити и ретро-автомобиля. На их лицах неизменно сияет улыбка, выглядят невероятно счастливыми. Звездная семейка наслаждается каждым днем и показывает отличный пример для фанатов.

Маленькая Лиза и ее мама Виктория изображены в одинаковых синих платьях. Юрия видим в светлых джинсовых шортах и белой футболке с надписью черного цвета.

Юрий Ткач с женой и дочерью / Instagram / @yuriy_tkach