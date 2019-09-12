Юрий Горбунов подготовил сюрприз для Кати Осадчей в ее 36-летие: трогательное видео

Одна из самых известных украинских светских львиц, бессменная ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая сегодня, 12 сентября, празднует свое 36-летие. По случаю дня рождения жены Юрий Горбунов сделал для нее приятный сюрприз.

Около трех недель назад Катя Осадчая поздравляла с 49-летием своего возлюбленного Юрия Горбунова. А сегодня, 12 сентября, он сделал ей не менее приятный сюрприз. На своей странице в Instagram шоумен опубликовал ролик, в котором слова поздравления в адрес известной ведущей говорил не только он, но и их друзья.

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Юрий Горбунов начал цепочку поздравлений с трогательных слов и признания в любви своей жене, а после этого добавил несколько коротких видео, в которых снялись Потап, Настя Каменских, Олег Винник, Монатик, Елена Кравец, Тина Кароль, группа "Время и Стекло", MARUV, а также Дзидзьо.

Катя, дорогая! Этот день особенный не только для меня, но и для твоих друзей! С днём рождения! Будь счастливой! Я люблю тебя, лучшая жена, мама и хозяйка,

– прокомментировал видео Юрий Горбунов.