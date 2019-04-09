Юрий Горбунов признался, есть ли у него личное пространство в отношениях с Катей Осадчей

Украинский телеведущий Юрий Горбунов откровенно раскрыл подробности личной жизни с женой Екатериной Осадчей, отношения с которой начались на съемочной площадке "Голос. Дети – 2".

Горбунов рассказал в интервью сайту Lux.fm, что до начала отношений с Катей они были знакомы 10 лет.

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"Но за эти 10 лет мы ни разу не работали вместе. То есть Катя брала у меня интервью, мы виделись на каких-то вечеринках, мероприятиях, но то, что она будет моей женой, мне никогда в голову не приходило. А потом впервые в жизни мы вместе поработали на "Голосе..." – и вот результат", – вспомнил мужчина.

Известно, что супруги воспитывают сына, который родился 18 февраля 2017 года. По словам Юрия, которого номинировали на премию "Папа года", с рождением ребенка он почувствовал ответственность относительно всего, что происходит.

"Это смысл жизни, ответственность. Теперь когда ты едешь за рулем и смотришь на спидометр, то понимаешь: Господи, куда ты спешишь? Тебя дома ждут, поэтому езжай медленнее. Настоящая ответственность в отношении всего происходящего. Она и мотивирует, и дисциплинирует", – подчеркнул телеведущий.

Также Горбунов добавил, что в его отношениях нет личного пространства, ведь для него проводить время с семьей – это наслаждение.

Отношения для того и есть, чтобы ты свое "я" превратил в "мы". И когда в собственном пространстве тебе комфортно со второй половиной, это и есть твое пространство. А если ужасно хочется побыть в одиночестве, то можно это сделать в любом месте. Но у меня такого желания нет, я, наоборот, с удовольствием провожу время в компании с женой, с сыном,

– заявил он.

Также Юрий сказал, что ему в Кате нравится то, что она ко всему относится проще, легко принимает решения и менее озабочена.

"Любую же проблему можно воспринимать как "ого-го, конец света", а можно – "ничего страшного...". Вот Катя легко ко всему относится, и мне это импонирует в ней", – подчеркнул он.