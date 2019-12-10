Юрий Горбунов раскрыл интересные детали со свадьбы с Екатериной Осадчей

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Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Instagram / @kosadcha

Украинский телеведущий Юрий впервые заговорил о том, как произошла их с Екатериной Осадчей свадьба в 2017 году перед рождением общего сына Ивана.

Как известно, романтические отношения Юрия и Екатерины начались на съемочной площадке. Влюбленные уверены, что счастье и любовь любят тишину, поэтому они громко не афишировали об отношениях.

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18 февраля Осадчая во второй раз стала мамой, родив Горбунову сына. Тогда пара призналась, что Ванечка родился в официальном браке. А в интервью для Viva Юрий рассказал, что они поженились за две недели до рождения малыша.

"Наша мама была такой большой! Она все время сидела, а все вокруг нее танцевали. Теперь Катя мечтает о такой свадьбе, где сможет оторваться по полной. Ее идеальная свадьба со мной еще впереди", – отметил Юрий Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Согласно его словам, у них с Екатериной была не свадьба, а свадебная вечеринка, которую устроили друзья супругов. Так, на празднование были приглашены и популярные артисты, и были сохранены народные традиции.

"Они нам сюрпризом подготовили свадьбу. Мы приехали в ЗАГС на своей машине и пригласили близких друзей. Наши кумовья пригнали советскую "Чайку "с куклой на капоте, в которую посадили нас и отвезли на празднование", – рассказал мужчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle Звездные свадьбы Катя Осадчая LifeStyle
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