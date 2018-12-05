Юрий Ткач рассказал, сколько стоит его выступление на праздники

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Юрий Ткач
Юрий Ткач / Instagram @yuriy_tkach

Украинский комик Юрий Ткач стал новым гостем развлекательного шоу "Слава +" и рассказал ведущему Славе Демину про отношениях с женой, свой первый гонорар и конкуренцию в КВН.

Премьера нового выпуска состоялась 5 декабря на официальном YouTube-аккаунте Люкс ФМ.

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У 35-летнего участника шоу "Танцы со звездами" Юрий Ткача есть жена Виктория, которая родила ему дочь Лизу. По словам комика, жена его поддерживает и пытается никогда не критиковать. Также Юрий признался, что советуется с женой в отношении всего, даже шопинга.

Кроме того, Ткач рассказал о своем первом гонораре – 100 долларов, а тогда он мечтал стоить 150. Сейчас пригласить популярного комика можно за 3,5 тысячи долларов.

Юморист отметил, что на предновогодние праздники это стоит дороже – около 6 тысяч долларов.

Смотрите новый выпуск шоу "Слава+":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: Lifestyle
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