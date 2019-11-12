Ющенко, Порошенко и Зеленская: для каких глянцев фотографировались первые леди Украины

Знаменитый глянец Vogue в Украине 11 ноября представил 3 обложки с фотосессии первой леди Украины – Елены Зеленской. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие жены президентов Украины снимались для гламурных журналов.

Екатерина Ющенко

В 2006 году впервые среди украинских первых леди Украины перед фотокамерами предстала Екатерина Ющенко – супруга третьего президента Украины Виктора Ющенко (2005 – 2010). В апреле того года украинский журнал ELLE разместил на своих страницах ее интервью и фотосессию, где на черно-белых фотографиях предстала госпожа Екатерина.

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Хоть женщина и не попала на обложку журнала, на страницах глянца она позировала в нарядах от украинских дизайнеров Роксоланы Богуцкой и Лилии Пустовит, а также россиянина Валентина Юдашкина. Кроме фотоистории, Катерина Ющенко дала откровенное интервью о работе, семейной жизни и отношениях с мужем Виктором Ющенко. Известно, что разговор с журналистами издания проходил в помещении благотворительного "Фонда 3000", а вот фотосессия – в доме с химерами.



Екатерина Ющенко для глянца ELLE 2006 / Фото: ELLE

"Мой муж как-то сказал (и меня это поразило), что любовь нужно возрождать ежедневно. Ежедневно говорить друг другу: "Я тебя люблю". Каждый день, здороваясь друг с другом, целовать. Иногда я утром встаю и иду куда-то, думая о своем. И Виктор меня останавливает: "Кажется, ты о чем-то забыла"... Романтика наших отношений проявляется во взгляде, например, брошенном на людях, или в прикосновении. Прошли годы, чувства не угасли. Любовь питают общие ценности: вера, семья, Родина. Ведь все остальное – молодость, красота, страсть – проходит", – отмечала 13 лет назад Екатерина Ющенко.

Стоит знать: о женах первого, второго и четвертого Президентов Украины – Антонине Кравчук, Людмиле Кучме и Людмиле Янукович – женщины на страницы глянцевых журналов не попадали.

Марина Порошенко

Следующей, кто украсил модный украинский журнал ELLE, стала жена пятого Президента Украины Петра Порошенко (2014 – 2019) – Марина Порошенко. В 2014 году она появилась на обложке сентябрьского номера издания и приняла участие в фотосессии у стен правительственной резиденции на улице Банковой в Киеве.

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В стильной съемке первая леди Украины снялась в одежде украинских дизайнеров Лилии Пустовит и Виты Кин, а также в обуви французского дома моды Saint Laurent. На обложке издания Марина предстала в яркой вышиванке от Виты Кин.



Марина Порошенко для глянца ELLE 2014 / Фото: ELLE

"Украинцы с большим уважением встретили новую первую леди страны – Марину Порошенко. Она из разряда тех героинь, которыми особенно хочется гордиться. Идея сделать интервью и съемку с Мариной Порошенко нашла самую горячую поддержку в редакции, и мы с особым энтузиазмом принялись ее реализовывать", – писала тогда экс-редактор журнала Соня Забуга.

Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская 11 ноября тоже стала героиней нового выпуска глянца Vogue в Украине. Женщина украсила декабрьский номер глянца, представ на обложке сама и со всей семьей – Президентом Украины Владимиром Зеленским и детьми – Александрой и Кириллом. Фото трех разных обложек нового номера в понедельник обнародовали на сайте Vogue UA, аргументировав выход каждой из них.

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"Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена изображена со своей семьей, и в окружении самых важных людей в ее жизни она другая – трогательная и беззаботная. На третий, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и очаровательную", – пояснил главный редактор Vogue UA Филипп Власов.



Елена Зеленская для глянца Vogue 2019 / Фото: Vogue

Автором проникновенных снимков Елены Зеленской стал нидерландский фотограф Пол Беллаарт. Стоит добавить, что для фотосессии жена Зеленского надела вещи таких элитных брендов, как Prada, Celine, Lemaire. В новом интервью, которое появится на страницах журнала уже с 18 ноября, первая леди Украины расскажет о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

Смотрите видео с бэкстейджа фотосессии Зеленской для Vogue UA: