Ювелир создает удивительные украшения в память о домашних любимцах: фото

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Украшение "Мышь и кот" Майкла Татома
Украшение "Мышь и кот" Майкла Татома / Facebook // Michael Tatom

Американский ювелир и скульптор Майкл Татом более 25 лет создает креативные вещи. Год назад мужчина увлекся изготовлением зооморфных украшений. Сначала это были любые животные, которые нравились художнику. Но потом ему начали поступать заказы увековечить в украшениях умерших домашних любимцев.

В коллекции Татома есть украшение в память о знаменитом псе-пограничнике Багсе. Животное даже появилась в одной из программ National Geographic, пишет Bored Panda.

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Ювелир создал кольцо с кроликом – мистером Сквиши.

Также художник увековечил кота Орео, который несмотря на свою хищную натуру, дружил с крыской миссис Ратински.

Татом рассказывает, что, создавая украшения, он, прежде всего, фокусируется на сути животного. Так ему легче передать через металл его инстинкты и движения. По его словам, в этой работе существует очень много переменных. Различные цвета и текстуры очень влияют на восприятие готового изделия.

Все фото – Michael Tatom

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Мир животных
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