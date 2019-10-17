"Юзик" из "Вечернего квартала" раздавал билеты на юмористическое шоу в зале ВР: фотофакт

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Юрий Корявченков
Юрий Корявченков / Instagram / @sluganarodu.koriavchenkov.33

Украинский актер и комик Юрий Корявченков ("Юзик") был пойман на раздаче билетов на юмористическое шоу "Вечерний квартал" в сессионном зале Верховной Рады Украины. Первой об этом рассказала бывшая певица Анастасия Приходько.

На своей странице в фейсбуке Анастасия Приходько обнародовала фотографии из сессионного зала Верховной Рады, на которых можно увидеть, как Юрий Корявченков перечисляет и раздает билеты своим коллегам на шоу "Вечерний квартал".

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"Если делать нечего тебе мой друг, если ты от жизни своей устал, здесь всегда зажигает наш "Вечерний квартал". Юрий Корявченков, ну разве так можно?", – говорится в заметке эксартистки, которую она процитировала несколькими строками из главного саундтрека телешоу.

Юрій Корявченков слуга народу

Скриншот с фейсбук-страницы Анастасии Приходько

Журналист телевизионного канала "UATV на русском" Евгений Агарков также обнародовал фото с Корявченковым, которые "взял" у Анастасии Приходько и выразил свое негодование. По его словам, таких билетов была целая пачка и цена одного может составлять около 3500 гривен.

"Юзик" раздает билеты в сессионном зале парламента на "Вечерний квартал". Работа в Раде "кипит". Билетов целая пачка (на фото не все), цена одного иногда варьируется до 3500 гривен. Далее возникает логичный вопрос: "Что означает эта раздача? Блат? Взятка? Поощрение? Расплата? По идее, таким вопросом, должны заняться антикоррупционные органы ... Теперь он не" Юзик "... а Юрик" кассир "Корявченков ... когда в ленте прочитал: "Можно вывести мальчиков из "95 квартала" , но "95 квартал "из мальчиков - никогда", - говорится в заметке журналиста.

Юрій Корявченков слуга народуСкриншот с фейсбук-страницы Евгения Агаркова

Что известно про Юрия Корявченкова?
Комик и актер сейчас является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", членом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также председателем подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства. Во время президентских выборов возглавлял штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге. В частности, актер под псевдонимом "Юзик" был административным директором студии "95 квартал" и участвовал в шоу, но в 2019 году покинул команду шоу, когда стал депутатом ВР 9 созыва.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости LifeStyle LifeStyle Курьезные новости Квартал 95
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