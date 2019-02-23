К 20-летию знаменитого клипа на песню Bomfunk MC's – Freestyler вышел новий ремейк: видео

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Bomfunk MC's – Freestyler
Bomfunk MC's – Freestyler / www.is.fi

Любимый трек 90-х Freestyler, который исполняет группа Bomfunk MC's, до сих пор очаровывает поклонников электронной музыки. Однако, поскольку в 2019 году песни исполняется 20 лет, в Бельгии было решено снять ремейк на видеоролик по случаю юбилея, а также с целью сделать его более современным.

Один из бельгийских операторов мобильной связи Telenet решил сделать подарок поклонникам финской группы Bomfunk MC's, которые записали культовую песню под названием Freestyler. Как известно, в 2019 году синглу исполняется 20 лет, поэтому было решено сделать современный римейк на культовый клип 1990-х и 2000-х годов. Новый видеоролик опубликован на YouTube-канале оператора.

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Поскольку группа прекратила свое существование в 2005 году, идейным вдохновителем пришлось собирать участников команды, каждый из которых сейчас пошел своим творческим путем. Так, в съемках нового клипа снялись известные всем 49-летний Раймон Эбанкс, который был фронтменом бывшей группы, Исмо Лаппаляйнен, выступающий под псевдонимом DJ Gismo, а также Яакко Саловаара, сейчас известный как JS16.

Сюжет клипа режиссеры не меняли, однако основным отличием является то, что парня с дредами заменили девушкой. Также в клипе, который был снят 20 лет, группа появилась в финском метро, ​​а новый видеоролик сняли в Нидерландах.

Смотреть римейк на клип группы Bomfunk MC's – Freestyler: видео

Смотреть оригинальный клип группы Bomfunk MC's – Freestyler: видео

 

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Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 канал
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